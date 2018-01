Concurso de comerciais do Firefox mostra primeiros vídeos Já estão no ar os primeiros ´comerciais´ feitos para incentivar o uso do programa navegador de código aberto Firefox, que concorre com Internet Explorer da Microsoft. Os vídeos são enviados por usuários e entusiastas, que querem ajudar a promover o aplicativo. Concorrentes ainda podem enviar vídeos para o Concurso Firefox Flick até esta sexta feira. Os vencedores receberão prêmios que vão de um vale compras no valor de US$ 5 mil, um conjunto de monitores de cristal líquido para o segundo colocado e um PC media center para o terceiro melhor vídeo. Por enquanto, o site traz três filmes com abordagens diferentes, cada um com trinta segundos de duração. Filmes que quiserem concorrer aos prêmios devem ter 30 segundos de duração e incluir mensagens como o Firefox oferecer uma melhor experiência; mais segurança; representar uma opção no mercado de navegadores; mostrar que a Web é muito importante para muitas empresas para que uma única companhia decida o que todos devem ter.