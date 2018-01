Concurso de curtas no YouTube tem prêmio de US$ 5 mil

O portal de vídeos YouTube organizou o primeiro concurso internacional de curtas-metragens, denominado "Project Direct", com o qual pretende "descobrir os melhores diretores de cinema que existem entre os usuários", informou nesta quarta-feira, 3, a companhia, pertencente ao Google. Veja também: Link - Seriados que não estão na TV Concurso no YouTube quer saber como jovem lê jornal Entre 7 de outubro até 9 de novembro, usuários do Brasil, Canadá, Espanha, Estados Unidos, França, Itália e Reino Unido poderão enviar seus vídeos originais de ficção, entre 2 e 7 minutos de duração e falados em inglês ou legendados. Os participantes devem ser maiores de idade e morar legalmente em algum desses países. Na narrativa, é necessário que um dos protagonistas tenha que enfrentar uma situação acima de seu nível de maturidade, assim como entregar uma fotografia a outros dos personagens da trama. Também devem ser incluídos alguns requisitos no diálogo, como a frase "I demand an explanation for these shenanigans. What do you have to say?" (Exijo uma explicação para essas travessuras. O que você tem a dizer?). Um júri presidido pelo diretor Jason Reitman - de Obrigado por Fumar - e um grupo de "especialistas" serão encarregados de escolher 20 finalistas entre todos os trabalhos recebidos. Uma vez escolhidos, todos os usuários do YouTube poderão votar no curta-metragem que preferirem de 23 de novembro até 2 de dezembro. No dia 5 de dezembro será publicado o nome do vencedor, que será premiado com um crédito bancário de US$ 5 mil e irá como convidado a um festival de cinema em Park City, Utah (EUA), onde será recebido por produtores-executivos da Fox Searchlight Pictures.