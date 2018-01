Concurso elege melhor imagem captada por satélite

Melhor foto por satélite de 2011

Uma foto do rio Rakaia, na Nova Zelândia, que lembra uma fita trançada em azul e branco, foi a vencedora de um concurso online promovido pela empresa americana DigitalGlobe para eleger a melhor imagem por satélite captada pela companhia em 2011.

A imagem do rio Rakaia, captada em março de 2011, foi a mais votada pelos internautas na página da empresa no Facebook.

Ela ficou à frente de imagens do arquipélago artificial Palm Island, em Dubai, do vulcão Mauna Loa, no Havaí, de um porta-aviões chinês durante testes no Mar Amarelo e das ilhas Tahaa e Raiatea, no Arquipélago da Sociedade, no Pacífico.

As fotos foram selecionadas entre 20 imagens publicadas pela companhia em sua conta no Flickr, site para compartilhamento de imagens.

A seleção inclui ainda imagens dos estragos na usina nuclear de Fukushima após o tsunami de março, o complexo de Muammar Khadafi durante os confrontos na Líbia e os trabalhos de reconstrução no Ground Zero, em Nova York. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.