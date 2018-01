Concurso mundial de games é exclusivo para mulheres A fabricante de chipsets VIA Technologies e a organização ?girlz 0f destruction? anunciaram o lançamento de um concurso de jogos exclusivo parao público feminino. O chamado ?Get the girlz into the Game? dará à vencedora vai passar um final de semana na ?Home of Chrome?, centro de treinamento patrocinado pela VIA na Suécia, com uma amiga. As duas aprenderão como se tornar profissional nos jogos para PC´s e ainda poderão passear pelo país nórdico. No concurso, jogadores de ambos os sexos devem indicar uma amiga, com idade a partir de 18 anos, como possível vencedora explicando porque seria ótimo ela passar um final de semana treinando com jogadores profissionais. A vencedora e uma acompanhante ganham um final de semana na Suécia, com todas as despesas pagas, um curso gratuito sobre o jogo "the girlz 0f destruction" Um grupo composto por funcionários da VIA e membros da equipe do "girlz 0f destruction" vai considerar a criatividade e originalidade das respostas e a necessidade real de aprender a jogar. O final de semana de visita à Home of Chrome será de 22 a 24 de setembro de 2006. O concurso receberá inscrições até o dia 10 de setembro, que podem ser feitas na internet no site da ?Home of Chrome.? Clube feminino hardcore O girlz 0f destruction é um jogo para PC´s onde participam sete mulheres de sete países diferentes, consideradas as melhores jogadoras do mundo de QUAKE 4. Elas treinam cinco horas por dia, em média. Tendo participado de mais de 10 mil jogos entre si, as girlz 0f destruction arrecadaram mais de US$ 30 mil em 2005. Como parte da função de embaixadoras da Chrome, as girlz of destruction vivem na ?Home of Chrome? patrocinada pela VIA, em Estocolmo (Suécia). Centro de treinamento ininterrupto, a Home of Chrome é estrategicamente posicionado para facilitar o acesso de todos os competidores da Europa e de outros locais. A Suécia também está entre os países com a conectividade mais rápida em banda larga, suportando as baixíssimas taxas de ping necessárias para os jogos on-line. Quatro dos sete membros da equipe girlz 0f destruction moram na Home of Chrome, casa de seis quartos e sala especial para jogos contendo soluções VIA e da S3 Graphics Chrome.