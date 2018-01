Concurso no YouTube quer saber como jovem lê jornal

A Newspaper Association of America (NAA), entidade norte-americana que representa empresas jornalísticas, lançou um concurso para saber como adolescentes lêem jornal. Eles devem postar um clipe no YouTube mostrando para quê usam jornais - impressos ou online -, seja para ver notícias ou os horários de cinema. Veja também: Estudo aponta descompasso entre jornalistas e leitores "Nosso trabalho tem mostrado que muitos adolescentes acompanham o noticiário e estão a par do que acontece em suas comunidades e no mundo em que vivem", disse em comunicado a diretora da NAA, Sandy Woodcock. "Queremos saber como os leitores do futuro interagem com os jornais." Os participantes devem publicar o vídeo e enviar o link ao e-mail needtoknow@naa.org até 17 de dezembro. O autor do vídeo vencedor ganhará um iPhone, celular-tocador da Apple, e uma viagem com acompanhante para Washington, nos EUA, para participar do congresso anual da Newspaper Association of America. Há três meses, o jornal Los Angeles Times também utilizou o YouTube para tentar atrair jovens leitores. Em um clipe voltado a adolescentes, o jornal apresenta o suplemento LA Youth e vincula a leitura de jornais a conceitos como "liberdade de expressão" e "conscientização" sobre aquecimento global, imigração e identidade racial.