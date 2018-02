Concurso premia melhores fotos de viagens

Fotógrafos de quase 90 países diferentes competiram neste ano pelos prêmios do concurso Travel Photographer of the Year 2011, anunciados nesta semana.

O americano Louis Montrose foi o grande vencedor, do concurso, com uma série sobre um vilarejo pintado em Burkina Faso e outra sobre o festival do Dia dos Mortos no México. Outros fotógrafos de 20 países diferentes foram premiados ou receberam menções honrosas em dez categorias diferentes.

Os trabalhos premiados serão objeto de uma exposição na Royal Geographic Society, em Londres, entre junho e agosto de 2012. As imagens escolhidas também podem ser vistas no site do concurso (www.tpoty.com).

