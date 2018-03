Condenado a 118 anos, cabo Bruno casa-se na prisão

A Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo confirmou o casamento, realizado nesta sexta-feira, 18, do detento Cabo Bruno, condenado a 118 anos de prisão por pelo menos 50 assassinatos na periferia de São Paulo na década de 80. Ele se casou com a dona de casa Dayse França, de 41 anos, moradora de Pindamonhangaba. O policial militar Cabo Bruno, ou Florisvaldo de Oliveira, está preso há 23 anos e atualmente cumpre pena na penitenciária Augusto César Salgado", o P2 de Tremembé, no Vale do Paraíba, onde o casamento foi realizado, na presença de alguns parentes e amigos. Foi nesta penitenciária, onde ficam ex-policiais militares, ex-funcionários públicos e pessoas acusadas de crimes hediondos, como Alexandre Nardoni e os irmãos Cravinhos, que cabo Bruno conheceu a noiva Dayse França, há dois anos. Ela integrava uma equipe de religiosos que freqüenta o presídio para um trabalho voluntário de evangelização. A Secretaria de Administração não deu detalhes sobre a cerimônia, que foi realizada por um pastor, já que ambos pertencem à Igreja Evangélica.