Condenado grupo acusado de fazer baile funk para PCC

O baile funk "foi promovido na Estância Pérola, uma chácara localizada às margens da Rodovia Washington Luís, em Mirassol. Conforme as investigações, o baile tinha o objetivo de arrecadar fundos para a organização criminosa. Segundo o Ministério Público, na sentença proferida ontem o juiz da 5ª Vara Criminal de São José do Rio Preto condenou Rodrigo do Nascimento, Davi Curti, Gisele Miller Camargo e Michele Aparecida dos Anjos Santos Moraes - todos por tráfico de entorpecentes, incitação à prática de crime, apologia de fato criminoso e formação de quadrilha - todos já estavam presos e não poderão recorrer em liberdade. Completa a lista Maria Curti, que recebeu pena menor, de 2 anos e 2 meses de reclusão, por formação de quadrilha. As informações foram divulgadas por meio do site do Ministério Público de São Paulo.