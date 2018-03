Condenado, réu foge do próprio julgamento em SP

No momento em que os jurados se reuniram para definir se o réu era culpado ou inocente, ele saiu do Fórum e não foi mais visto. Ao retornar para dar o veredito, a juíza Isabel Alonso Bezerra leu a sentença e passou a considerar o acusado um foragido da Justiça.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública, ao deixar o Fórum o réu ainda respondia ao processo em liberdade, passando a ser considerado foragido somente após a sentença ser proferida pela juíza. O advogado de defesa, Alexandre Durante, alegou não ter visto o cliente sair do local.

Santiago foi julgado por matar em 2008 o estudante Rodrigo Cintra Bonilha, de 18 anos. O rapaz estava com amigos perto de um conhecido bufê em Ribeirão quando foi baleado pelo réu que era vigia do local. Ele alegou ter se assustado com os rapazes e teria atirado na vítima por medo, versão esta que foi contestada pelas testemunhas de defesa.