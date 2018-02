Condição de Schumacher está um pouco melhor, mas ainda é frágil, dizem médicos

Schumacher, de 44 anos, está lutando pela vida após bater a cabeça contra uma pedra enquanto esquiava fora da pista na estação alpina de Meribel, França, no domingo passado. O acidente desencadeou fortes preocupações em meio a fãs em torno do mundo.

Os médicos franceses disseram que a condição do ex-pioloto estabilizou-se suficientemente, no fim da segunda-feira, para a execução de uma nova operação para tratar os efeitos do sangramento interno na cabeça de Schumacher.

"A situação está mais sob controle do que estava ontem, mas nós não podemos dizer que ele está fora de perigo", disse o anestesista-chefe Jean-François Payen em entrevista coletiva no hospital CHU, em Grenoble.

O neurocirurgião-chefe do hospital, Emmanuel Gay, disse que a operação realizada na noite passada foi bem-sucedida ao remover um grande hematoma no cérebro do ex-piloto.

(Reportagem de Lucien Libert)