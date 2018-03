Condição é favorável para motorista deixar litoral de SP

Na Rodovia Ayrton Senna, no sentido São Paulo, o motorista encontra lentidão em pelo menos dois trechos: entre o km 47 e o km 27 e do km 23 ao km 22.

Também há lentidão na Rodovia Régis Bittencourt no sentido São Paulo, entre o km 43 e o km 40, na altura de Campina Grande do Sul, no Paraná. O motorista que segue pela Régis também pode encontrar filas nos trechos entre o km 361 e o km 357 - na altura de Miracatu - e entre o km 336 e o km 331 - em Juquitiba.

A Castello Branco, sentido capital, tem tráfego lento na pista expressa, entre o km 73 e o km 56, na região de Araçariguama. Já a rodovia Fernão Dias tem congestionamento, no sentido São Paulo, desde o km 5 até o km 41, entre Vargem e Atibaia, e entre o km 55 e o km 58, na região de Mairiporã. No sentido oposto o tráfego é livre.

A rodovia Presidente Dutra, que liga o Rio de Janeiro à São Paulo, tem lentidão nos dois sentidos. O motorista que segue no sentido Rio de Janeiro encontra problemas na pista expressa, entre o km 69 e o km 67. Já no sentido oposto, há filas desde o km 205 até o km 212.

Há dois pontos de lentidão na Rodovia Ayrton Senna, sentido São Paulo. De acordo com a Autopista, concessionária que administra o trecho, há excesso de veículos do km 39 ao km 28 e do km 23 ao km 22.