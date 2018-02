Cônego Rangoni, Dutra e Régis registram lentidão A Rodovia Cônego Domenico Rangoni apresenta tráfego lento na chegada ao Guarujá (SP), do quilômetro 3 ao 5, no acesso aos terminais marítimos do Porto de Santos, segundo informações da concessionária Ecovias. Na Imigrantes, que dá acesso ao litoral sul de São Paulo, houve lentidão até o início da tarde DESTE SÁBADO, 21,na descida da Serra, mas o fluxo de veículos foi normalizado.