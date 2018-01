Conexão à Web por banda larga no Brasil cresce 53% em abril

O número de internautas brasileiros que acessaram a Web via banda larga pelo menos uma vez em abril saltou 53 por cento na comparação com o mesmo mês de 2007, para 18,3 milhões, informa pesquisa divulgada nesta quarta-feira. Levantamento da empresa de pesquisa Ibope/NetRatings afirma que o volume de usuários ativos de Internet com banda larga corresponde a 82 por cento dos internautas que acessaram a Web pelo menos uma vez no mês passado. Em termos de acesso residencial, o volume de internautas cresceu 41,3 por cento sobre abril de 2007, para 22,4 milhões. No total do país, que inclui acessos a partir de locais como trabalho, cibercafés e telecentros, a base se manteve em 40 milhões de pessoas. "O Brasil continua com o maior consumo individual de internet domiciliar, tanto em tempo de navegação quanto em média de páginas por pessoa", afirma relatório da empresa de pesquisa divulgado à imprensa e que mostra que o brasileiro navegou em média 22 horas e 47 minutos em abril, acessando 1.868 páginas Web. Os países que mais se aproximaram do Brasil em tempo de navegação em abril foram a França, com 20 horas e 12 minutos, e os Estados Unidos, com 19 horas e 33 minutos por usuário. "O elevado consumo de páginas de Internet no Brasil está diretamente relacionado à alta afinidade dos brasileiros com as redes sociais, que são os sites com maior média de páginas vistas por usuário", afirma José Calazans, analista de mídia da empresa de pesquisa no comunicado.