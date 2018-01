Conexão sem fio desenvolvida pela finlandesa Nokia será o novo padrão Bluetooth

A tecnologia de comunicação sem fio em curto alcance com baixíssimo consumo de energia criada pela fabricante de celulares Nokia será desenvolvida como uma nova versão do padrão Bluetooth, para conexão com aparelhos como relógios e monitores cardíacos, anunciou a empresa na terça-feira. Um acordo para usar a tecnologia da Nokia como base para um novo padrão Bluetooth -- de baixíssimo consumo de energia-- deve acelerar seu uso e aceitação, em lugar de resultar em uma tecnologia concorrente, anunciou o Bluetooth SIG, um órgão setorial. Michael Foley, diretor executivo do Bluetooth SIG, disse que os criadores de produtos vinham pedindo por um padrão de baixíssimo consumo de energia, que deve estar pronto para implementação geral dentro de um ano. "Eu imagino que os produtos sejam desenvolvidos de forma bastante rápida, quando as especificações estiverem concluídas", disse ele à Reuters em entrevista. A conexão de rádio de curta distância Wibree -que será comercializada como uma forma de Bluetooth com baixíssimo consumo de energia- emprega apenas uma fração da energia usada em sistemas anteriores, e é capaz de conectar aparelhos dotados de baterias ou capacidade energética pequenas. Isso poderia permitir que brinquedos, monitores esportivos e relógios, além de sensores usados em monitoramento cardíaco, que até agora não podiam usar o Bluetooth devido às exigências energéticas do padrão, agora poderão ser conectados. A Nokia vem trabalhando desde 2001 no Wibree, que cria uma conexão de rádio entre aparelhos com alcance de até 10 metros. Harri Tulimaa, vice-presidente de licenciamento de tecnologia da Nokia, disse que o acordo resultaria em um novo mercado aberto para aparelhos capazes de intercomunicação e de conexão com celulares, os principais usuários da tecnologia Bluetooth no momento. "A capacidade de conectar aparelhos com baixo consumo de energia também representaria estímulo aos sistemas Bluetooth convencionais", afirmou Tulimaa em entrevista.