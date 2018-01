Conferência apresenta novas tecnologias sensoriais para games

As mais novas tecnologias que permitem ampliar a experiência sensorial da realidade virtual foram exibidas na conferência Siggraph, em Los Angeles. No futuro, estas tecnologias poderão ser usadas em jogos de computador para que o jogador sinta no corpo o que acontece no jogo. Simulações como ter o corpo cortado por uma espada ou ter várias baratas caminhando no braço foram algumas das novidades apresentadas na conferência de novas tecnologias. Hoje em dia, nos jogos de luta, por exemplo, o jogador não sente o outro atacar. O uso da tecnologia pode tornar a experiência mais realista. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.