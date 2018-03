Conferência debate no RS 'boa governança' nas cidades Os palestrantes da abertura da Conferência Mundial sobre o Desenvolvimento de Cidades foram unânimes ao apontar o respeito aos direitos humanos como compromisso municipal, a participação do cidadão na tomada de decisões e a formação de redes de ajuda entre o poder público e a sociedade civil como tendências daquilo que qualificam de "boa governança" no século 21. A cerimônia de abertura começou com quase duas horas de atraso e durou duas horas, em vez dos 30 minutos previstos no programa. Dos 35 participantes da mesa, dez foram convidados a falar para uma platéia formada por cerca de 2 mil dos 5,6 mil inscritos para o evento. O prefeito de Porto Alegre, José Fogaça (PMDB), propôs a criação da "ciência das cidades" como meio de compreensão das novas relações do poder local com o cidadão e a democracia. "No início do século 21, o protagonismo do cidadão ganha espaço", complementou o secretário de Governança Local da prefeitura de Porto Alegre e coordenador-geral da conferência, Cezar Busatto. O intendente de Rosário (Argentina) e representante no evento da Rede Cidades e Governos Locais Unidos (CGLU), Miguel Lifschitz, foi além e disse que "há uma revolução democrática que pouco a pouco ocupa o planeta e descentraliza as estruturas de poder". A economista Silvia D''Annibale representou a prefeitura de Roma, co-patrocinadora do evento, e leu uma mensagem do prefeito Walter Veltroni sugerindo que os países ricos devem aumentar a ajuda aos pobres derrubando barreiras aduaneiras e cancelando dívidas. O ministro das Cidades, Márcio Fortes, destacou o esforço do Brasil, que gasta US$ 60 bilhões em urbanizações, assentamentos urbanos e saneamento básico dentro do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).