Conferência dos Povos do São Francisco começa hoje na BA Representantes de organizações sociais e movimentos populares contrários à transposição do Rio São Francisco se reúnem hoje na Conferência dos Povos do São Francisco e do Semi-Árido em Sobradinho (BA). O encontro vai até quarta-feira e tem como objetivo fortalecer as ações do grupo para este ano. O bispo de Barra (BA), dom Luiz Flávio Cappio, participará da conferência a partir de amanhã. O bispo, que realizou jejum de 24 dias contra as obras de transposição do São Francisco, receberá o título de cidadão de Sobradinho. Entre os conferencistas estão o economista César Benjamim, do Instituto de Políticas Alternativas para o Cone Sul, Marcos Arruda, o especialista em geologia e hidrologia Manoel Bomfim, o coordenador do Movimento dos Pequenos Agricultores, Luciano Silveira e representantes do Comitê da Bacia Hidrográfica do São Francisco (CBHSF) e da Articulação dos Povos Indígenas do Nordeste, Minas Gerais e Espírito Santo (Apoinme). As informações são da Agência Brasil