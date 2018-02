Confiança da construção recua 3,9% no trimestre até dezembro--FGV O Índice de Confiança da Construção (ICST) recuou 3,9 por cento no trimestre encerrado em dezembro na comparação com mesmo período de 2012, de acordo a Sondagem Conjuntural da Construção divulgada pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta sexta-feira.