Confiança da indústria tem 1a alta do ano, aponta FGV

O Índice de Confiança da Indústria (ICI) da FGV subiu 1,1 por cento em relação a novembro, para 101,8 pontos - leitura ainda inferior à média de 103,9 registrada desde 2003, porém.

A melhora foi induzida, na maior parte, pela avaliação mais favorável da indústria sobre as condições atuais, com destaque para a satisfação com o nível da demanda.

O Índice da Situação Atual (ISA) avançou 1,9 por cento, para 102,4 pontos, após ter alcançado o menor nível desde julho de 2009 em novembro. Nesse componente, a proporção de empresas que consideram o nível da demanda atual como forte aumentou de 14 para 16,7 por cento, enquanto a parcela das que o avaliam como fraco passou de 11,8 para 12 por cento.

Já o Índice de Expectativas (IE) registrou o terceiro mês consecutivo de alta, avançando 0,2 por cento, para 101,1 pontos.

"A combinação de resultados sinaliza alguma recuperação de ritmo de atividade industrial no curto prazo", analisou a FGV em nota.

Entre as 1.244 empresas consultadas pela pesquisa, 44,8 por cento preveem elevar a produção nos próximos três meses, contra 31,9 por cento em novembro.

A FGV também informou que o Nível de Utilização da Capacidade Instalada (NUCI) atingiu 83,4 por cento em dezembro, ficando ligeiramente acima do mês anterior e da média desde 2003. Com o resultado, a média do trimestre outubro-dezembro ficou em 83,4 por cento, a menor desde o último trimestre de 2009.

(Por Mariane Pinho)