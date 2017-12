Confiança do comércio cai 3,1% no tri até abril ante 2013, diz FGV O Índice de Confiança do Comércio (Icom) caiu 3,1 por cento na média do trimestre encerrado em abril frente ao mesmo período do ano anterior, ao passar para 119,4 pontos, informou nesta segunda-feira a Fundação Getulio Vargas (FGV).