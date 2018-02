Confiança do setor de serviços recua 0,2% em novembro ante outubro--FGV

Em setembro e outubro, o indicador também havia recuado 0,2 por cento.

"Em síntese, o novo declínio do ICS, embora suave, confirma o padrão de volatilidade na percepção das empresas do setor, expressa pelo aumento da satisfação com o momento presente, ao mesmo tempo em que as expectativas para os próximos meses se tornaram menos otimistas", avaliou a FGV.

O Índice da Situação Atual (ISA-S) mostrou melhora ao registrar alta de 1,2 por cento em novembro ante outubro, contra alta de 0,3 por cento anteriormente.

O quesito que avalia o volume da demanda atual foi o que mais contribuiu para o resultado do ISA-S, com avanço de 3,3 por cento.

A proporção de empresas que avaliam a demanda como forte aumentou de 11,9 por cento em outubro para 12,3 por cento em novembro, enquanto a parcela das que a consideram fraca caiu de 23,8 por cento para 21,3 por cento.

Já o, o Índice de Expectativas (IE-S) mostrou recuo de 1,3 por cento em novembro, ante queda de 0,5 por cento em outubro.

No IE-S, ambos os quesitos que o compõem tiveram queda -- tendência dos negócios recuou 2,0 por cento e demanda prevista, 0,5 por cento.

A proporção de empresas que esperam melhora na tendência dos negócios passou de 42,2 por cento em outubro para 38,2 em novembro, enquanto a das que esperam piora passou de 7,2 por cento para 5,9 por cento.

(Por Camila Moreira)