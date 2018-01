Confira aqui os gravadores e acessórios PRODUTO |Gravador e Reprodutor de DVD - R150 FABRICANTE |Samsung WEB |www.fnac.com.br PREÇO |R$ 329 DETALHES |Fininho no design, esse aparelho permite a gravação em vários formatos diferentes. Veja mais PRODUTO |Gravador e Reprodutor de DVD - RX38D FABRICANTE |Semp Toshiba WEB |www.americanas.com.br PREÇO |R$ 369 DETALHES |Além de compacto, esse bom gravador oferece diversos recursos de edição. Veja mais PRODUTO |Limpador VHS FABRICANTE |Newness WEB |www.newness.com.br PREÇO |R$ 10 DETALHES |Limpa as cabeças de leitura do videocassete ou da filmadora.Vem com um feltro e um local para pingar álcool isopropílico. Veja mais PRODUTO |Adaptador VCL-CA FABRICANTE |TDK WEB |www.e-store.com.br PREÇO |R$ 28 DETALHES |Para quem usava câmeras VHS-C, esse adaptador permite a reprodução em qualquer vídeo compatível com o padrão NTSC. Veja mais PRODUTO |Cabo de áudio e vídeo FABRICANTE |Clone WEB |www.americanas.com.br PREÇO |R$ 8 DETALHES |O cabo, que conta com uma saída RCA para vídeo e duas para áudio serve para ligar o videocassete no gravador de mesa. Veja mais PRODUTO |Cabo de áudio FABRICANTE |TMS WEB |www.cec.com.br PREÇO |R$ 7,65 DETALHES |Na captura via placa interna no PC, o cabo é conectado à saída de áudio do videocassete e à entrada de áudio do micro. Veja mais