Confira os destaques desta quarta, 22

Investimento em empresas da Lava Jato leva FI-FGTS a perda de R$ 900 milhões

Redução do patrimônio em 2015 foi provocada principalmente pelo provisionamento de R$ 1,8 bilhão para cobrir prejuízos com a Sete Brasil; fundo também entrou na mira da operação após a prisão de um ex-membro do seu comitê de investimentos