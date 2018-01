Confira se seu PC está pronto para o Windows Vista A partir do dia 30 de janeiro, o público brasileiro poderá conhecer de perto o Windows Vista, o novo sistema operacional da Microsoft, nas diversas versões preparadas para o aplicativo (são sete pacotes diferentes). O sucessor do Windows XP chega após alguns atrasos em seu desenvolvimento, motivados, segundo a Microsoft, por investimentos em melhorias na segurança e estabilidade do sistema, que trará melhorias na execução de mídia, em atividades multitarefa, aperfeiçoamentos em gráficos e, segundo a companhia, mais segurança. Mas o sistema também é um devorador contumaz de recursos de hardware, exigindo processadores parrudos e muita, muita memória RAM (mínimo de 1 GB de RAM e processador de 1 GHz para rodar a nova interface gráfica). Embora se espere o upgrade para esta nova versão, máquinas novas vendidas com o sistema serão mais favorecidas, mas a internet pode ajudar o usuário interessado na atualização a saber se sua máquina é ou não compatível com o Windows Vista, graças ao Windows Vista Upgrade Advisor, ferramenta criada pela Microsoft e que pode ser baixada gratuitamente. O software checa se a configuração do seu micro dá conta de rodar o Vista. O aplicativo faz uma varredura no sistema do usuário, mostrando se a máquina tem condições ou não de rodar o sistema, mesmo quando houver partes que possam ser substituídas, como placas aceleradoras gráficas que sejam insuficientes para rodar a interface Aero, que exibe imagens de uma forma diferente da atual, ou expansões na memória RAM. Atraso O Vista chega com atraso de meses em relação a sua previsão inicial, prometendo ser mais fácil de utilizar, tornando mais simples, afirma a Microsoft, encontrar informação no PC, fornecendo resultados em uma caixa de busca à medida que o usuário digita o que quer encontrar (os dados guardados no PC já ficam pré-indexados, evitando as demoradas buscas que o XP faz). Para saber mais sobre o Windows Vista, acompanhe a cobertura que o Portal Estadão faz do lançamento a partir da próxima segunda-feira, e não perca matéria especial que o caderno Link publica sobre o Windows Vista nesta segunda-feira, dia 29, no jornal O Estado de S. Paulo.