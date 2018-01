Confira teste dos roteadores e acessórios

Para colocar à prova os conselhos dos técnicos para conseguir uma cobertura Wi-Fi ideal, pegamos alguns aparelhos do mercado, de diferentes fabricantes, e os submetemos a uma intensa bateria de testes. Nosso campo de provas foi um verdadeiro pesadelo Wi-Fi. Com o roteador alocado na parte da frente de uma casa térrea, com um transformador de energia elétrica preso a um poste bem próximo à janela frontal da sala onde o aparelho foi instalado, a missão era passar o sinal de internet por 35 metros de corredor, até os fundos da casa. Paredes grossas de alvenaria e portas de madeira maciça eram apenas o primeiro obstáculo. No meio do caminho, o nêmesis do sinal Wi-Fi: um micro-ondas. E, para piorar, uma geladeira. O pesadelo final: na última etapa do corredor, um banheiro, que garantia um sortimento generoso de canos d’água para defletir o sinal de rádio. Cada roteador foi testado em condições controladas. Todos foram alocados no mesmo local, primeiramente usando as antenas padrão. Em seguida, foram utilizadas quatro antenas diferentes, de diferentes fabricantes, quando o roteador era compatível com antenas padrão. Então, foi a vez do teste do repetidor. Inicialmente, o teste foi fazer o sinal passar da cozinha, usando apenas as antenas padrão dos roteadores. Em seguida, com as antenas de maior potência, o teste foi ver até onde chegava o sinal do repetidor. Finalmente, tentamos fazer com que os roteadores compatíveis fizessem as vezes de repetidor, funcionando em modo bridge. Confira ao lado o resultado dos testes.