Confirmada mais uma morte por febre amarela no DF O Ministério da Saúde confirmou mais uma morte causada pela febre amarela. A vítima é um homem que morava na área rural do Distrito Federal. Ao todo foram registradas 17 mortes pela doença desde 16 de dezembro do ano passado, quando foi confirmado o primeiro caso. Até sexta-feira, foram notificados 59 casos suspeitos de febre amarela silvestre. Deste total, 33 foram confirmados, 23 descartados e 3 ainda estão em investigação. O Distrito Federal é uma das áreas de risco de infecção pela doença, juntamente com os Estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. O maior número de mortes foi registrado em Goiás, com 20 confirmações, o que representa 61% do total. Mato Grosso do Sul vem em segundo lugar, com 18%, seguido do Distrito Federal (15%) e Mato Grosso (6%). Também foram registrados casos suspeitos de febre amarela no Acre, Minas Gerais, Pará e Rondônia. Entre as mortes confirmadas, segundo boletim do Ministério da Saúde, a maioria é de homens, com idade média de 41 anos. Os dados mostram ainda que 91% das pessoas que morreram por causa da doença não tinham sido vacinadas ou tomaram a vacina há mais de dez anos, ou seja, sua validade já estava vencida.