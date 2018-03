Confirmada vitória de empresa da CCR para metrô na BA A CCR divulgou, na noite desta sexta-feira, 23, que a Comissão Especial de Licitação do sistema metroviário de Salvador declarou oficialmente vencedora a proposta da Companhia de Participações em Concessões (CPC). A controlada da CCR foi a única a fazer uma oferta no leilão desta semana do governo baiano. A CPC ofereceu uma contraprestação anual de R$ 127,6 milhões para assumir o projeto do metrô de Salvador.