Confirmados casos de febre amarela em macacos em SP Dos 17 macacos encontrados mortos no interior de São Paulo, dois deles morreram por febre amarela, segundo informações da coordenadora da Secretaria Municipal de Saúde de Mendonça, Graziela Lúcia Dias. Os animais foram encontrados na mata, na zona rural do Estado, principalmente nos municípios de Mendonça e Nova Aliança. Segundo a coordenadora, cada um dos municípios teve uma morte confirmada por febre amarela. Por prevenção, cerca de dois mil moradores da região já foram vacinados e as cidades do noroeste paulista estão se organizando para ampliar a vacinação.