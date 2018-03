Conflito na síria matou pelo menos 162.000, diz grupo de monitoramento

O grupo Observatório Sírio para os Direitos Humanos, pró-oposição síria e com sede na Grã-Bretanha, afirmou que as perdas entre os combatentes no lado do governo foram maiores do que no campo dos rebeldes.

De acordo com suas estimativas, pelo menos 54.000 civis foram mortos desde o início do conflito e outros 62,800 entre os membros do Exército, milícias pró-Assad, combatentes do grupo libanês Hezbollah e outros estrangeiros xiitas. No campo rebelde, foram 42,700 mortos, incluindo militantes da Frente Nusra, ligada à rede Al Qaeda, e outras brigadas islamitas, e soldados que desertaram do Exército sírio.

Cerca de 3.000 pessoas de identidade ou afiliação desconhecida também morreram, segundo o grupo de monitoramento.

O Observatório afirmou que todas as partes em conflito minimizam suas perdas, por isso é quase impossível chegar a um dado preciso, e que a cifra total de mortos pode ser provavelmente maior, chegando a 230.000.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

(Reportagem de Dominic Evans)