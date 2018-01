Confronto entre PM e bandidos no Rio deixa 6 mortos Uma troca de tiros entre policias e traficantes em Niterói, na região metropolitana do Rio, resultou em seis mortes e sete bandidos presos neste sábado (dia 10). De acordo com a polícia, entre os mortos estava Anderson do Nascimento da Silva, conhecido como "Gordo" ou "GD", o segundo homem na hierarquia do tráfico de drogas do Complexo do Alemão, um dos principais complexos de favelas na zona norte do Rio de Janeiro. Silva era braço direito do traficante Pezão, chefe do tráfico no Alemão.