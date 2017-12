Confronto entre traficantes deixa um ferido na Maré Cláudio Brum dos Reis, de 22 anos, foi ferido durante um confronto entre traficantes de facções rivais na divisa entre as favelas Nova Holanda e Baixa do Sapateiro, no complexo de comunidades da Maré, na zona norte do Rio, por volta das 8h30 deste domingo.