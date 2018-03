Confronto entre tropas ucranianas e rebeldes deixa 8 mortos - agência Interfax Forças ucranianas entraram em confronto com separatistas pró-Rússia em Mariupol nesta sexta-feira na sede da polícia dessa cidade portuária e no edifício local do Ministério do Interior, matando oito pessoas e ferindo outras, segundo a agência de notícias Interfax-Ucrânia