Confrontos com a polícia deixam um morto e um ferido no Rio Um homem foi ferido e outro, morto em tiroteios neste sábado, 24, em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio, de acordo com as primeiras informações divulgadas pela Polícia Militar (PM). O primeiro caso ocorreu na favela do Gato, na altura da BR 101, em São Gonçalo. Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar (Alcântara) receberam a informação de que dois homens assaltavam usando uma motocicleta. Segundo a PM, os policiais entraram em confronto com bandidos no local. Um homem foi baleado no abdômen e socorrido. Ainda de acordo com a PM, a motocicleta seria roubada e foi apreendida.