Confrontos em praça egípcia entram no quinto dia Soldados e policiais egípcios abriram fogo e usaram cassetetes e gás lacrimogêneo pelo quinto dia consecutivo, nesta terça-feira, para tentar retirar da praça Tahrir, no centro do Cairo, manifestantes que se opõem ao regime militar, em meio a uma crescente preocupação internacional com a violência no Egito.