Confrontos matam 65 pessoas na Somália em três dias

O governo somali continua a sofrer diante de uma potente insurgência no país. Centenas de islâmicos moderados leais ao governo e integrantes da milícia Al Shabaab lutaram no norte de Mogadíscio ao longo do fim de semana.

"Matamos um número incontável de combatentes do governo e islâmicos moderados. Os corpos deles estão nas ruas", disse à Reuters o xeique Mohamed Ibrahim Bilal, integrante de alto escalão da Al Shabaab.

Moradores e fontes hospitalares disseram que 65 pessoas foram mortas nos combates e outras 181 ficaram feridas.

A Somália não tem um governo central efetivo desde 1991 quando o ditador Mohamed Siad Barre foi derrubado do poder.

(Reportagem de Abdi Sheikh, Mohamed Ahmed e Ibrahim Mohamed)