Confrontos na Síria matam 13 antes da chegada de monitores

Um dia antes de os observadores chegarem à cidade que é um dos principais centros do levante de nove meses, não havia nenhum sinal de que Assad estava implementando um plano acertado com a Liga para deter a repressão militar dos protestos e iniciar conversas com os adversários.

Com uma insurgência armada cada vez mais ofuscando os protestos civis, muitos temem que a Síria esteja à beira de uma guerra sectária da maioria sunita contra a minoria alauíta, de Assad - uma ramificação do islamismo xiita -, especialmente após um duplo ataque suicida em Damasco na quinta-feira que matou 44 pessoas.

"O (distrito de) Amr Baba (de Homs) está sendo exposto ao ataque feroz de metralhadoras pesadas, veículos blindados e morteiros", disse em comunicado do grupo opositor Observatório Sírio para Direitos Humanos, sediado na Grã-Bretanha.

Partes de Homs são defendidas pelo grupo Exército da Síria Livre, formado por desertores das Forças Armadas, que dizem que tentam estabelecer áreas de acesso proibido, para proteger os civis.

O Observatório documentou nomes daqueles que teriam morrido em confrontos nesta segunda-feira, os quais começaram com ataques e prisões realizadas pelas forças pró-Assad, o que também teria ocorrido em Aleppo, a segunda maior cidade da Síria, que havia sido poupada da revolta até recentemente.

Os primeiros 50 dos 150 monitores da Liga Árabe devem chegar à Síria nesta segunda-feira e alguns vão para Homs na terça, disse à Reuters uma fonte na sede da organização, no Cairo. O trabalho da equipe será avaliar se Assad vai retirar tropas e tanques da terceira maior cidade da Síria, como prometido.

A televisão estatal síria tem regularmente mostrado algumas áreas da cidade que aparentam tranquilidade. Mas vídeo de ativistas publicado na Internet mostra outras partes parecendo uma zona de guerra, com ruas vazias, corpos e fachadas de casas destruídas.

A Síria tem impedido o acesso à maioria dos jornalistas estrangeiros desde o início da revolta, tornando difícil verificar relatos do que acontece no país.

A ONU diz que pelo menos 5.000 sírios foram mortos no levante, inspirado por outras revoltas árabes este ano, que derrubaram três ditadores.

Os protestos foram iniciados em março - e cerca de um terço das mortes ocorreram dentro e ao redor Homs.

Assad diz que seu governo está enfrentando uma insurgência de gangues de terroristas.

(Reportagem adicional de Ayman Samir, no Cairo)