Confrontos na Ucrânia impedem visita ao local do acidente com avião da Malásia

Os combates ao redor do local da queda do avião malaio, derrubado na Ucrânia, impediram que especialistas internacionais visitassem o local neste domingo, embora a Malásia tenha dito que os separatistas haviam concordado em permitir o acesso de policiais e investigadores internacionais.

O governo ucraniano informou que suas tropas estavam avançando em direção ao local do acidente, para tentar livrá-lo dos rebeldes que têm impedido o trabalho de monitores internacionais e a quem Kiev acusa de adulterar provas que apontem quem derrubou o avião.

"Todas as nossas tropas estão tentando chegar lá para libertar esse território, para que possamos garantir que os especialistas internacionais possam fazer uma investigação completa do local e recolher todas as provas necessárias para deduzir o verdadeiro motivo dessa tragédia", disse Andriy Lysenko, um porta-voz do Conselho de Segurança da Ucrânia.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Monitores internacionais disseram que o próprio combate pode afetar o local do acidente, ressaltando a crescente complexidade de tentar descobrir quem derrubou o avião. Líderes do Ocidente acreditam que ele foi derrubado por engano por separatistas armados por Moscou. A Rússia sugeriu que a culpa seria das forças ucranianas.

Em Dontesk, Alexander Hug, vice-chefe da Organização para a Segurança e Cooperação da missão da Europa de monitoramento na Ucrânia, disse que os monitores não vão visitar o local neste domingo.

"A situação no local parece estar perigosa... portanto decidimos ir até lá amanhã de manhã", disse Hug. "Os combates na região provavelmente afetarão o local do acidente", disse Hug.

Os separatistas ainda estão controlando a região onde o voo MH 17 da Malaysia Airlines foi abatido no inicio do mês, mas os confrontos nas regiões ao leste de Donetsk e Luhansk têm sido intensos, pois o governo ucraniano está tentando expulsá-los. Havia confrontos intensos em pelo menos cinco locais diferentes neste domingo.

Mais cedo, o primeiro-ministro da Malásia, Najuub Razak, disse que um acordo fechado com o líder separatista Aleksander Borodai, ia "oferecer proteção para os investigadores internacionais de acidentes", para que eles possam recuperar corpos e determinar a causa do acidente.