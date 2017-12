Confundido com ladrão, professor teria sido morto em MG

De acordo com a família do professor, que deixa dois filhos, ele havia acabado de sair da casa da namorada. Porém, quando ia entrar no carro para retornar à sua casa na cidade de Itanhandu, foi feito refém. polícia apura o possível erro e já começou a ouvir familiares da vítima. Também estão sendo refeitos os passos do professor naquela noite e analisadas suas ligações telefônicas. Oficialmente a polícia ainda não confirma nada, mas policiais já admitem que a vítima seja mesmo inocente. A ação foi deflagrada após investigações e um trabalho conjunto que envolveu as polícias de Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo.

Perto de 150 policiais civis e militares de Minas e São Paulo participaram da operação no sábado, 22, que resultou em nove mortos e cinco presos, três deles feridos. Sete carros usados pelos bandidos foram apreendidos. De acordo com a polícia, a quadrilha pretendia estourar cinco caixas eletrônicos de Itamonte e dominar o pelotão da Polícia Militar local. Alguns dos mortos estavam no banco e outros nas imediações da sede da PM.

A quadrilha estaria sendo monitorada há mais de dois meses. Os assaltantes teriam partido armados de São Paulo, inclusive com fuzis, para fazer o ataque em Minas. Assim que explodiram caixas dentro de uma agência do Bradesco, foram surpreendidos e começou o tiroteio. Com os suspeitos foram apreendidos fuzis, espingardas calibre 12, pistolas, dinamites, munições e coletes à prova de bala. Na madrugada desta segunda-feira, 24, mais um homem que estaria envolvido no roubo em Itamonte foi morto pela polícia, subindo para dez o número de vítimas decorrentes da ação. Em companhia de outro suspeito, que foi preso, ele teria feito refém o dono de um restaurante para tentar sair de Minas Gerais após permanecer escondido por dois dias.

O carro foi interceptado perto de São José dos Campos (SP). O refém foi libertado sem ferimentos. Também nesta segunda-feira, o secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo, Fernando Grella, disse não descartar a possibilidade do envolvimento de policiais nesta quadrilha. Entretanto, segundo ele, tudo depende ainda das investigações que têm à frente a Polícia Civil de Minas Gerais. Ele contou que vários inquéritos policiais foram abertos com relação ao caso e as apurações prosseguem para se chegar a todos os envolvidos.