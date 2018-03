Congestionamento em SP é o segundo maior do ano O excesso de veículos e acidentes causaram o segundo maior congestionamento do ano na capital paulista. Segundo o boletim da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 9h, a lentidão era de 140 km. Na terça-feira, a CET registrou 141 km de tráfego parado na cidade. A lentidão começou a diminuir, mas a CET ainda registrou 132 km às 9h30. A pista expressa da Marginal do Tietê, no sentido Ayrton Senna, era o pior trecho congestionado, com trânsito parado da ponte do Piqueri e Hospital da Vila Maria, na zona norte, com 14 quilômetros de tráfego carregado. Na pista local, o motorista enfrenta 10 km de morosidade. No sentido Castelo Branco, o engarrafamento estava em quase sete quilômetros, nas duas pistas, a partir da ponte da Freguesia do Ó até rodovia.