Congestionamento em SP reflete em trânsito de rodovias

O alto índice de congestionamento em São Paulo da manhã desta segunda-feira, 11, prejudicava também os motoristas que se dirigiam à capital por algumas das principais rodovias de São Paulo. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), às 8h35 o congestionamento já chegava a 112 quilômetros em toda a cidade, a maioria localizada na zona sul de São Paulo. A lentidão na Rodovia dos Bandeirantes atingia nove quilômetros, já na chegada à Marginal do Tietê. A Autoban aconselhava aos motoristas que utilizassem a Anhangüera, que não apresentava congestionamentos. A Rodovia Castello Branco também registrava morosidade, com trechos de dois quilômetros de paradas, já na chegada à Marginal Tietê. Os motoristas que trafegavam pela Rodovia Presidente Dutra enfrentavam congestionamentos também na chegada, com um quilômetro de trânsito parado nas duas pistas da via.