Congonhas e Cumbica operam por instrumentos Os aeroportos de Congonhas, na zona sul de São Paulo, e de Cumbica, em Guarulhos, operavam na manhã de hoje com o auxílio de instrumentos para pousos e decolagens em razão do mau tempo. Apesar disso, de acordo com a assessoria de imprensa da Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), os vôos e a movimentação de passageiros não foram afetados. Em Congonhas, das 6 horas, quando o aeroporto abriu, até 7 horas, dos 22 vôos previstos, não houve atrasos iguais ou maiores que uma hora e apenas uma decolagem foi cancelada. Em Cumbica, de 0h até 7 horas, dos 17 vôos programados, não havia registro de atrasos iguais ou superiores a uma hora e nem de cancelamentos.