Congonhas opera sem atrasos mas Cumbica tem demora em 23 vôos O Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, operava sem atrasos e cancelamentos nesta manhã de segunda-feira, no primeiro dia após o novo esquema de vôos montado pelas principais companhias aéreas do país, quase duas semanas após o pior acidente da aviação no Brasil. Na outra ponta, o Aeroporto Internacional de Cumbica, em Guarulhos, para onde foram transferidos mais de 50 vôos que seriam de Congonhas, registrava atrasos e cancelamentos. Balanço das 11h, mostrava que Congonhas tinha 50 partidas programadas, registrando apenas um atraso com mais de uma hora e nenhum cancelamento. Já em Guarulhos, até as 12h, dos 110 vôos programados, 23 tinham atrasos com mais de uma hora e dois haviam sido cancelados, segundo a Infraero. Em Congonhas, o movimento de pessoas deve voltar a aumentar, após o esvaziamento nos últimos dias, já que a venda de passagens aéreas foi liberada na semana passada apenas para os vôos com datas a partir desta segunda-feira. A pista principal operava sem instrumentos desde sua abertura, às 6h. No total, no balanço feito pela Infraero dos principais aeroportos do país, dos 740 vôos programados até as 11h, 49 foram cancelados (6,6 por cento) e 111 tinham atrasos superior a uma hora (15 por cento). A TAM informou nesta manhã que a média de atrasos de seus vôos nacionais era de 46 minutos. Nas partidas internacionais, o atraso era de média de 66 minutos. Segundo a empresa, os aeroportos de Porto Alegre, Corumbá (MS) e Santiago, no Chile, ficaram fechados por um período da manhã devido ao mau tempo. Em Porto Alegre, segundo a Infraero, dos 30 vôos programados, 10 tinham atrasos com mais de uma hora e cinco foram cancelados. Na terça-feira, o pior acidente aéreo do país completa duas semanas. No dia último 17, cerca de 200 pessoas morreram após um Airbus da TAM que vinha de Porto Alegre chocar-se com prédios perto de Congonhas, após pouso fracassado no aeroporto. (Por Fernanda Ezabella)