Congresso e GDF montam postos do Samu na Esplanada O Governo do Distrito Federal (GDF) e o Congresso Nacional montaram um verdadeiro "esquema de guerra" para atender eventuais feridos no protesto que acontece neste início de noite na Esplanada dos Ministérios. O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) montou dois postos médicos de atendimento nas laterais do Congresso. Um deles fica ao lado da saída do anexo 1 da Câmara dos Deputados e o outro, próximo ao Ministério da Justiça.