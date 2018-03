Congresso fica às escuras para evitar invasão Por ordem da Polícia Legislativa, as luzes internas do Congresso Nacional foram desligadas e jornalistas e servidores trabalham às escuras. Segundo informações de funcionários da Câmara, o objetivo é dificultar a ação dos manifestantes, que já quebraram o vidro de uma das janelas da sala da primeira vice-presidência e podem invadir o interior do prédio.