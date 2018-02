Congresso promulga PEC do Voto Aberto para cassações e vetos presidenciais

A chamada PEC do Voto Aberto originalmente determinava a realização de votação aberta dos parlamentares em todas as matérias, mas foi alterada durante sessão do Senado na terça-feira.

O presidente do Senado e do Congresso, Renan Calheiros (PMDB-AL), afirmou durante a sessão do Senado, na terça, que a PEC "poderia" ser promulgada, a partir de conversas com as mesas da Câmara e do Senado, apesar da alteração.

Era necessário conferir se seria possível promulgar apenas os pontos em que Câmara e Senado concordaram -- voto aberto em vetos e cassações. Resolvida a questão, e com sinal verde das mesas das duas casas do Congresso, a PEC foi promulgada nesta quinta-feira.

"Nós vamos promulgar o que foi aprovado na Câmara em dois turnos e no Senado. O convergente será promulgado", disse o presidente, pouco antes da sessão de promulgação da proposta.

(Reportagem de Maria Carolina Marcello)