Congresso prorroga vigência da MP do Mais Médicos O Congresso Nacional prorrogou, nesta terça-feira, 27, por 60 dias, a vigência da Medida Provisória 621, que institui o Programa Mais Médicos. A MP foi editada em 8 de julho deste ano. Também foi estendida pelo mesmo prazo a validade da MP 622, editada em 9 de julho para abrir crédito extraordinário no valor de R$ 380 milhões, destinado ao pagamento de subvenção econômica a produtores de etanol do Nordeste. As prorrogações estão publicadas no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 27.