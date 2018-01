Congresso quer limitar investimento em geração de conteúdo O Conselho de Comunicação Social do Congresso Nacional marcou para o dia 11 de dezembro a apresentação do relatório do conselheiro Paulo Tonet, sobre o marco regulatório do setor de comunicação social. A convergência de tecnologias que uniu os serviços de televisão, telefonia e internet vem gerando uma discussão sobre a necessidade de se estabelecer novas regras para o setor. O Conselho de Comunicação do Senado vem trabalhando em um marco regulatório que depois de aprovado será apresentado como sugestão de projeto de lei à presidência da Casa. O assunto foi discutido na manhã desta segunda pelo Conselho com o superintendente executivo da Associação Brasileira de Telecomunicações (Telebrasil), Cesar Romulo Silveira Neto. No Congresso já tramitam algumas propostas sobre o assunto, como a proposta de emenda constitucional 55, de 2004, de autoria do senador Maguito Vilela (PMDB-GO) e o projeto de lei 4209, de 2004, do deputado Luiz Piauhylino (PDT-PE). Essas duas propostas querem estender para os setores de produção e programação de conteúdo a limitação de 30% de participação do capital estrangeiro imposta pela Constituição aos setores de radiodifusão. O governo também está estudando o assunto. A Casa Civil trabalha desde o ano passado na elaboração de um projeto de lei a ser encaminhado ao Congresso, provavelmente no início do próximo ano. Se o relatório de Roberto Tonet não for votado no dia 11, o assunto será retomado somente em março, por causa do recesso do Congresso.