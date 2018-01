CONHEÇA ALGUNS ANTIVÍRUS GRATUITOS AVG – Se você procura um antivírus bonito, deve baixar o AVG. A interface da última versão consegue equilibrar com suavidade as cores verde, azul, vermelho e amarelo e traz ícones meigos – como um que lembra a semente de mamona, cheia de espinhos, e fica ao lado do botão de varredura. Mas o mais popular entre os antivírus gratuitos, segundo um levantamento da AVG Technologies em 9 países, está sofrendo do mesmo mal que acometeu há anos atrás o concorrente pago Norton. O AVG engorda a cada versão: seu executável foi o maior entre os antivírus testados, ocupando 62,5 MB. Depois de instalado, ele "encolheu" um pouco e exigiu 50 MB do HD. O impacto na inicialização do Windows foi de 18 segundos – o processo que durava 28 na ausência de softwares de segurança passou a consumir 46 depois do AVG instalado. A marca só é melhor do que a do Avira. Ele também foi o pior no quesito velocidade da varredura, demorando 29 minutos para concluir a busca por malwares. Os testes do ‘Link’ foram realizados em um notebook Dell Inspiron 1525 equipado com um processador Intel Core 2 Duo T5750 2 Ghz e 3 GB de RAM. Como sistema operacional, Windows Vista Home Basic 32 bits. Fichatécnica AVG AVG TECHNOLOGIES DESTAQUE | É o antivírus gratuito mais popular. Novos usuários se beneficiam da interface bela e amigável CUSTO | Gratuito WEB | http://free.avg.com OFERECE | Antivírus, antispyware e Safe search – função capaz de bloquear phishing. Antispam, firewall e vigilância de comunicadores instantâneos só na versão paga Avast – O terceiro antivírus mais usado no mundo, atrás do Norton e do AVG, segundo pesquisa realizada pela AVG Technologies conquistou a terceira posição no quesito menor tamanho do executável: foi preciso baixar 28,3 MB para o HD do notebook usado para testes. A uma taxa de download de 100 KB por segundo, a operação demora cerca de 5 minutos. O software também abocanhou a terceira posição em espaço ocupado no HD: 74,3 MB. Mas apesar disso, saiu-se melhor do que os concorrentes em um dos quesitos mais importantes: a velocidade da varredura. Em apenas 14 minutos, concluiu a busca pelo drive C: com 93 GB de dados, entre músicas, vídeos, executáveis e documentos. Também ficou em segundo no quesito impacto na inicialização do sistema operacional. O processo que demora 28 segundos, passou para 43 segundos – a segunda melhor marca entre os analisados. A interface do Avast chamou atenção pela similaridade com a de um player, o que a torna extremamente intuitiva. Para usuários avançados, um clique com o botão direito no ícone na bandeja de sistema abre um menu com a opção de desligar uma ou outra proteção, tornando-o mais leve. Fichatécnica AVAST ALWIL SOFTWARE DESTAQUE | Mais ampla defesa entre os antivírus gratuitos. Interface simplificada lembra a de um tocador de áudio CUSTO | Gratuito WEB | www.avast.com OFERECE | Antivírus, antispyware, antirrootkit, proteção a comunicadores instantâneos e clientes de torrent. Também suporta Windows 64-bits Avira Antivir – Para quem não tem muito espaço livre no disco rígido, o Avira é a melhor opção. Seu arquivo executável tem apenas 21,4 MB – o que significa uma espera de apenas 4 minutos a uma taxa de 100 KB por segundo para o download – e, depois de instalado, o Avira ocupa 52,4 MB. O impacto na inicialização do sistema operacional foi de 26 segundos. Ou seja, os 28 segundos necessários para o Windows Vista carregar no notebook usado para os testes sem a presença do antivírus, passaram a ser 54 depois de sua instalação. Para varrer o disco rígido em busca de malwares, o Avira demorou 22 minutos. Mas os apressados têm a opção de varredura rápida, que exclui certas terminações de arquivos. Para escolher essa opção, basta apertar um botão. Aliás, como quase tudo no menu do programa, que é extremamente simples e objetivo. O visual do Avira lembra o dos softwares pagos e abusa do vermelho. Isso o torna uma boa opção para quem migra, por exemplo, do Norton, mas também é um pouco irritante devido a notificações grandes e chamativas. O Avira tem versões pagas, mais completas, e bombardeia o internauta com mensagens tentando vender o produto. Fichatécnica AVIRA ANTIVIR AVIRA DESTAQUE | Interface lembra a de programas pagos, tornando-o boa escolha para migrantes. Instalado, é o antivírus que ocupa o menor espaço em HD CUSTO | Gratuito WEB | www.free-av.com OFERECE | Antivírus, antirrootkit e antiphishing. Proteção contra spywares e firewall apenas na versão paga Comodo – A maior vantagem do Comodo é já trazer embutido um firewall, que serve como alternativa para quem não quer usar o do Windows. Mas ele não desliga automaticamente a função no sistema operacional, o que pode causar conflitos e brechas para uma possível invasão. Portanto, se optar pelo Comodo, desabilite o firewall do Windows manualmente pelo Painel de Controle. O executável do Comodo ocupa 27,2 MB e pode ser baixado em cerca de 5 minutos a uma taxa de transferência de 100 KB por segundo. Instalado, incha significativamente e ocupa 89 MB no disco rígido: o maior entre os antivírus analisados. Mas o tamanho extra é compensado pelo baixo impacto na inicialização do sistema operacional. Sem o software, o Windows Vista no notebook de testes iniciou em 28 segundos. Com ele, em 32 – uma marca elogiável. As notificações de ameaças ou para atualização das vacinas são discretos, seguindo o layout do sistema operacional com letras azuis, sem serifas e corpo pequeno. Mas não é um software recomendado para quem tem medo de computador: ele só conta com um menu bastante detalhado e pode confundir aqueles que não são usuários experientes. Fichatécnica COMODO COMODO DESTAQUE | Notificações são pequenas e seguem design do Windows, tornando-o pouquíssimo invasivo. É o que menos impacta a inicialização CUSTO | Gratuito WEB | www.comodo.com O QUE OFERECE | antivírus e firewall. Download extra – também gratuito – soma antispam e antiphishing à solução