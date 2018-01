Conheça as câmeras testadas NV100HD (SAMSUNG) MULTIMÍDIA WEB | www.samsungcamera.com.br PREÇO | R$ 1.999 (sugerido) AVALIAÇÃO | O design encanta e a avançada interface touch-screen também agrada. Com resolução de 14,7 megapixels, zoom óptico de 3,6x, lentes grande angular Schneider, faz fotos rápidas e com boa reprodução de cores e baixo nível de ruídos. Registra vídeos em alta definição e permite zoom mesmo durante a filmagem – é possível fazer cortes nos vídeos já prontos. Pode ser ligada direto na TV de alta definição e vem com controle remoto, para comandar as variadas opções de slide-show. Possui incontáveis opções de seleção de fotos, além do modo manual com controles mais avançados. Há ainda um "modo beleza" que promete corrigir pequenas imperfeições da pele. O visor LCD tem 3 polegadas. A câmera oferece duplo sistema de estabilização, óptico e digital, para consertar eventuais tremidas. O posicionamento do flash atrapalha em alguns momentos. 850 SW (OLYMPUS) RADICAL WEB | www.olympusamericalatina.com PREÇO | R$ 1.799 (sugerido) AVALIAÇÃO | Ela encara fotos subaquáticas até 3 metros de profundidade. O modelo oferece ainda tecnologia de absorção de choques, que agüenta o tranco em caso de quedas de até 1,5 metro de altura, além de suportar temperaturas de até -10 º Celsius. Disponível em cores vivas, como azul, amarelo e rosa, além das tradicionais preto e prata. Destaque ainda para a grande variedade de modos pré-definidos, além dos comandos simples, apesar dos botões pequenos. Boa câmera, ideal para usuários radicais. Resolução de 8 megapixels, zoom óptico de 3x e LCD de 2,5 polegadas, bastante informativo. Tem recurso de detecção de rostos e faz imagens panorâmicas a partir de fotos emendadas na câmera, entre outros recursos. O senão fica para o cartão de memória proprietário e a ausência de estabilizador óptico. SD790 IS (CANON) DISCRETA WEB | www.canonlatinamerica.com PREÇO | R$ 1.799 (sugerido) AVALIAÇÃO | O botão rotativo através do qual é feito a maioria dos comandos, apesar de lembrar o do iPod, oferece uma interface pouco amigável. Mas, é com ele que chegamos ao interessante modo automático, com algumas boas opções de controle. Com resolução de 10 megapixels, zoom óptico de 3x, visor LCD de 3 polegadas, detector de faces e estabilizador óptico de imagens, a câmera fez fotos, com níveis baixo de ruído (sujeira), além de cores e contraste acima da média. Sinal, entre outras coisas, de uma boa lente. Por sua vez, o design compacto e discreto, que lembra uma caixa de baralho, também não encanta. Há ainda um botão cuja função pode ser personalizada pelo usuário. A câmera não permite o uso de zoom no modo vídeo. Apesar da boa qualidade apresentada nas fotos tiradas, a digital possui custo-benefício um pouco elevado. Z20 FD (FUJI) JOVEM WEB | www.fujifilm.com.br PREÇO | R$ 899 (sugerido) AVALIAÇÃO | Câmera eficiente, pensada para agradar os mais jovens, o equipamento vem em cinco opções de cores: pink, vermelho, azul, verde e preto. Voltada para a geração YouTube faz filminhos em MPEG4, formato mais indicado pelo portal de vídeos, apenas com um clique. Tem recursos básicos de edição. O microfone capta mais ruído do que o desejado. Com comandos simples, oferece uma boa variedade de opções de fotos, uma delas permite, por exemplo, a inserção de simpáticas orelhas de coelho na pessoa fotografada. Quase não há opções de comandos manuais. O foco aqui é a facilidade na hora de fotografar ou filmar, por isso não espere fotos excepcionais. Oferece resolução de 10 megapixels, detector de faces, remoção de olhos vermelhos, zoom óptico de 3x e tela de LCD de 2,5 polegadas. Peca pela ausência de estabilizador óptico. DSC-T700 (SONY) ELEGANTE WEB | www.sonystyle.com.br PREÇO | R$ 1.999 (sugerido) AVALIAÇÃO | Com corpo de aço escovado, logo de cara, ela chama atenção pelo fino e belo design. Mas tanta finura tem seus contratempos, qualquer bobeada e ela escorrega pelas mãos, por isso use sempre a alça de segurança. Chama atenção ainda a grande tela de LCD de 3,5 polegadas sensível ao toque. A interface, porém, fica bem aquém da expectativa e basta apenas alguns toques para deixar a tela completamente engordurada. Repleta de funções úteis como detector de faces e de sorrisos, apresentou fotos satisfatórias, porém, com nível de ruído um pouco acima do esperado. O modelo tem resolução de 10 megapixels e zoom óptico de 4x. Mas o destaque fica mesmo para a memória interna de 4 GB, que permite dispensar o cartão de memória. E, somados as opções de slide show musical, a tornam um agradável álbum digital portátil. FZ28 (PANASONIC) PARRUDA WEB | www.panasonic.com.br PREÇO | R$ 1.999 (sugerido) AVALIAÇÃO | A maior e mais pesada (407g) entre as câmeras testadas tem inúmeras virtudes, que a qualificam como uma boa escolha para quem procura mais do que um modelo compacto pode oferecer. Para começar, além da melhor empunhadura, ela é de longe a mais indicada para quem pretende tirar fotos de objetos em movimento. Oferece ainda zoom óptico de 18x, 10.1 megapixels de resolução máxima, vídeos em alta definição, objetiva Leica grande angular de 27 mm, flash potente, LCD de 2,7 polegadas, uma infinidade de modos de cenas automáticos, além de modo manual completo, com controles pouco ágeis para usuários comuns. As fotos tiradas apresentaram boa qualidade e fidelidade de cores. A câmera faz fotos ainda no formato RAW – sem compressão de imagem –, indicado apenas para usuários mais entendidos em fotografia.