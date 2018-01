Conheça as opções para passar o vídeo para o PC Depois que fizer suas gravações, você precisa transferir seus vídeos para o computador para poder assisti-los fora da câmera, editá-los para criar DVDs ou postá-los no YouTube. É um processo fácil, mas, dependendo da tecnologia de armazenamento, há diferenças. O primeiro passo, independentemente da tecnologia usada, é instalar no PC o programa que acompanha a filmadora. Ele facilita o processo de transferência e dá ao computador condições de "entender" os vídeos, reproduzindo-os depois. As filmadoras MiniDV têm a desvantagem de demorar mais para transferir o vídeo para o PC (em alguns casos, demora o tempo da gravação). E nem sempre essas filmadoras contam com conexão USB, a mais fácil de usar. Mas todas vêm com saída FireWire – também conhecida como i.Link ou IEEE 1394 – e exigem que seu PC ou notebook possua a mesma conexão. A maioria dos notebooks voltados à multimídia conta com essa conexão, caso contrário uma placa FireWire para PC custa em média R$ 30. PCs normalmente usam placas com conectores de 6 pinos. Notebooks e filmadoras usam o padrão de 4 pinos. Para fazer com que os aparelhos "conversem", é só usar um cabo compatível. Para o PC, compre um cabo FireWire 4x6 pinos. No notebook, use o 4x4. Uma vez que a filmadora e o PC estejam conectados, o software da própria filmadora – ou um editor de vídeo especializado, como o Adobe Premiere – se encarrega de guiá-lo durante a transferência do vídeo. Nas filmadoras que gravam em disco rígido ou memória flash interna, o processo é mais simples. É só conectar o cabo USB entre o aparelho e o PC e copiar os arquivos de vídeo para o seu HD do computador. Ainda assim, vale instalar o programa que vem com a filmadora porque alguns PCs podem não rodar e editar os vídeos. O mesmo vale para vídeos gravados em cartões de memória.